10 aylık bebeği kavurucu sıcağın ortasında arabada yalnız başına bıraktı! 5 saat geri dönmedi... Sıcaklık 56 dereceye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville bölgesinde 10 aylık bir kız bebek arabada yalnız geçirdiği 5 saatin sonrasında hayatını kaybetti. Olayda Rhonda Jewell isimli bebek bakıcısı suçlanırken 42 yaşındaki kadın tutuklandı.

ARABADA UNUTMUŞ

Polis, Jewell'in bakıcılık yapacağı diğer çocukların yanına Macclenny’deki bir konuta gittiğini söyledi. İddiaya göre eve girdiğinde bakıcı arabada bulunan 10 aylık kız bebeğini unutarak kapıları kilitledi.

Bakıcı Jewell, dışarıdaki sıcaklıklar 36 dereyece ulaşırken bebeği "en az beş saat" arabada gözetimsiz bırakmakla suçlandı. Rapora göre Jewell, müfettişlere eve geldiğinde bebeğin uyuduğunu varsaydığını, bu yüzden içeri girdiğini ve bebeği "tamamen" unutarak diğer çocuklarla etkileşime girmeye başladığını söyledi.

ARABADA BIRAKTIĞINI FARK ETMEDİ

Jewell, kızın annesi saat 1 civarında onu almaya gelene kadar bebeğin arabada bırakıldığını fark etmedi. 10 aylık bebek Fraser Memorial Hastanesine götürüldü ve burada ölümü açıklandı. Bakıcı tutuklanarak cezaevine görütürüldü.