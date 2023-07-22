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  4. 10 aylık bebeği kavurucu sıcağın ortasında arabada yalnız başına bıraktı! 5 saat geri dönmedi... Sıcaklık 56 dereceye yükseldi

10 aylık bebeği kavurucu sıcağın ortasında arabada yalnız başına bıraktı! 5 saat geri dönmedi... Sıcaklık 56 dereceye yükseldi

22.07.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Jacksonville şehrinde bebek bakıcısı olarak görev yapan 42 yaşındaki Rhonda Jewell, araba içi sıcaklık 56 dereceye yükselirken bakıcılık yaptığı 10 aylık bebeği aracın içinde unuttu. En az beş saat arabanın içinde kalan bebek hayatını kaybetti. Jewell ağırlaştırılmış adam öldürme ile suçlanarak tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville bölgesinde 10 aylık bir kız bebek arabada yalnız geçirdiği 5 saatin sonrasında hayatını kaybetti. Olayda Rhonda Jewell isimli bebek bakıcısı suçlanırken 42 yaşındaki kadın tutuklandı.

ARABADA UNUTMUŞ

bebek bakaıcı

Polis, Jewell'in bakıcılık yapacağı diğer çocukların yanına Macclenny’deki bir konuta gittiğini söyledi. İddiaya göre eve girdiğinde bakıcı arabada bulunan 10 aylık kız bebeğini unutarak kapıları kilitledi.

Bakıcı Jewell, dışarıdaki sıcaklıklar 36 dereyece ulaşırken bebeği "en az beş saat" arabada gözetimsiz bırakmakla suçlandı. Rapora göre Jewell, müfettişlere eve geldiğinde bebeğin uyuduğunu varsaydığını, bu yüzden içeri girdiğini ve bebeği "tamamen" unutarak diğer çocuklarla etkileşime girmeye başladığını söyledi.

ARABADA BIRAKTIĞINI FARK ETMEDİ

Jewell, kızın annesi saat 1 civarında onu almaya gelene kadar bebeğin arabada bırakıldığını fark etmedi. 10 aylık bebek Fraser Memorial Hastanesine götürüldü ve burada ölümü açıklandı. Bakıcı tutuklanarak cezaevine görütürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Bakıcı bebek amerika birleşik devletleri

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