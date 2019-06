AK Parti Bursa Teşkilatı bayramda bir araya geldi

AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma programında bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, “Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor” dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatının bayramlaşma töreni Merinos Park’ta yapıldı. AK Parti Bursa milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen törende konuşan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, “Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz. 1994’ten bu yana İstanbul’u 2002’den bu yana Türkiye’yi dünyaya örnek olacak biçimde yöneten AK Parti’nin tekrar yönetmesi için herkesin seferber olması gerekiyor. Türkiye büyük meydan okumalarla karşı karşıyadır. Allah’a şükür bu meydan okumalara karşı üretecek cevabı bu parti üretmektedir. Bugüne kadar önümüze çıkarılan bütün problemleri bütün krizleri sorunları çözerek yolumuza devam ettik. Bundan sonra da çözerek yolumuza devam edeceğiz. Başarıyı yönetmek bazen krizleri ve problemleri yönetmekten daha zordur. Onun için hiçbir zaman rahata erdik cümlesini kullanmamalıyız. Milleti daha fazla nasıl rahat ettirmenin gayretinde olmalıyız” dedi.

Birlik ve beraberlikle nice zaferlere imza atacaklarını belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, "Biz samimi bir hedefle, ortak bir inançla geçmişten aldığımız ruh ile geleceği inşa etmek heyecanı ile bu yoldayız. Türkiye, zor günlerden geçiyor. Özellikle son 5-6 yıllık dilimin içerisinde Türkiye’nin yaşadığı sorunları ele alırsak, birçok ülkenin tarihte tecrübe etmediği hatta üstesinden gelemeyeceği saldırılardır. Çok şükür milletimizin kenetlenmesiyle üzerinden gelmesini bildik. İstanbul bizler için çok önemli. Teşkilatlarımız olarak çok yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ancak herkesin bu taşın altına elini koyması gerekiyor. Terör örgütleriyle Türkiye’nin dört bir yanında mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah’tan yardım niyaz ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Kan ve gözyaşı içerisinde bayramı karşılayan Müslüman coğrafyaların olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bu bize duayı gerektiriyor. Beraberinde de 82 milyon Türk milletinin ne kadar zor bir görevi olduğunun göstergesidir. İnşallah bunları tek aşacağız. Bursa olarak ulaşım başta olmak üzere seçim beyannamemizde ortaya koyduğumuz konularla alakalı yol yürüyeceğimizden hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Tüm çalışmaların takipçisi olacağız" diye konuştu.

Bayramlar küslerin barıştığı, kardeşliğin pekiştiği, akrabalar ve komşular arası hoşgörünün artarak devam ettiği zamanlar olduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Birileri her ne kadar bu kardeşliği bozmak istese de, biz her zaman birlik ve beraberliğin tarafında yer almaya devam edeceğiz. 82 milyonun her ferdini Türkiye’nin ortak noktasında buluşturmanın mücadelesini AK Parti teşkilatları olarak vereceğiz. Bunun için teşkilat mensuplarıyla selamı yaygınlaştırıp, muhabbeti güçlendireceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Türkiye olarak ileri adımlar ataya devam ederken, bir taraftan da tek devlet, tek bayrak, tek millet şiarımızı da tekrarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri törene katılan herkes ile tek tek bayramlaştı.