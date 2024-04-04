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Erdoğan seçim sonuçlarını masaya yatırdı! AK Parti'de büyük değişiklik hazırlığı... 'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası, kulisleri hareketlendirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2024 13:04
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31 Mart'taki yerel seçimlerde istediği sonucu alamayarak kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen ve elindeki birçok belediyeyi kaybeden AK Parti'de görevden almaların yaşanacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde ve kabinede kapsamlı değişiklikler yapabileceği konuşulurken, görevden alınacak iki ismin belli olduğu iddia edildi.

Erdoğan seçim sonuçlarını masaya yatırdı! AK Parti'de büyük değişiklik hazırlığı... 'Görevden alınacak iki isim belli oldu' iddiası, kulisleri hareketlendirdi

K Parti 31 Mart yerel seçimlerinde beklemediği sonuçlar aldı. 1977 yılından bu yana ilk kez CHP'nin birinci parti olarak çıktığı seçimlerde, 2002'de kurulan AK Parti ise ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde 30 Büyükşehir Belediyesi'nden CHP 14, AK Parti 12, DEM 3, YRP 1 Büyükşehir kazandı. AK Parti'nin büyük bir iddiayla seçime girdiği özellikle İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar parti yönetiminde adeta şok etkisi yarattı. Ankara'da Mansur Yavaş AK Partili Turgut Altınok'a iki kat fark atarken; İstanbul'da da İmamoğlu AK Parti'nin adayı Murat Kurum karşısında yüzde 10 farkla seçimi kazandı.

AK PARTİ'NİN SEÇİMLERDE BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ NELER?

AK Parti'de salı günü toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) seçim sonuçları masaya yatırıldı. Söz konusu kritik toplantıda elde edilen kötü sonuçların tek tek masaya yatırıldığı belirtilirken, yenilginin temel nedenleri olarak ekonomideki durum, aday tercihi, emeklilerin ek zam beklentisinin karşılanmaması, seçmenden gelen tepki oyları, CHP'li belediyelerin sosyal yardımları ve MHP ile ittifakın bazı illerde bozulması sayıldı.

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ERDOĞAN, DEĞİŞİKLİKLERE HAZIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, seçim yenilgisinin detaylı analizi için komisyonlar kurulma kararı öğrenilirken; Erdoğan'ın da kabinede, parti yönetimi ve teşkilatlarında değişiklik yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

'GÖREVDEN ALINACAK İKİ İSİM BELLİ OLDU' İDDİASI

Kulislerde ise görevden alınacaklar olarak iki isim konuşulmaya başlandı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; ilk olarak Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın değiştirilebileceği iddia edildi. Bazı parti yöneticilerinin "görevden aflarını" isteyebileceği belirtiliyor.

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Söz konusu habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında yenilgide genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı olduğunu belirtti. Değişiklikler için acele edilmeyecek ve komisyon raporu beklenecek.

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Yerel Seçim 2024

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