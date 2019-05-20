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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanlarının tarihe şahitlik etmiş Tütün İskelesi'nde yan yana, omuz omuza verdikleri mesaj Milli Mücadele ruhuna yakışır, tüm siyasi farklılıklar bir kenara Türkiye ortaklığıyla özdeşleşen bir duruş olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanlarının tarihe şahitlik etmiş Tütün İskelesi'nde yan yana, omuz omuza verdikleri mesaj Milli Mücadele ruhuna yakışır, tüm siyasi farklılıklar bir kenara Türkiye ortaklığıyla özdeşleşen bir duruş olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Samsun'dan tarihi mesajlar verildiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet erkanının 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle Samsun'a geldiğini anımsatan Karaaslan, 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, ilk adımı atarak Milli Mücadele'yi başlattığı öncü şehir Samsun'da 100. yıl coşkusunun yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tütün İskelesi’ndeki konuşmasının ardından siyasi partilerin genel başkanları ile birlik pozu verdiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz için tarihi bir öneme sahip olan 19 Mayıs’ın 100. yılı törenlerinde gerek Samsun'umuzun genel atmosferi gerekse Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tarihi mesajlarla özel bir güne tanık olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanlarının tarihe şahitlik etmiş Tütün İskelesi'nde yan yana, omuz omuza verdikleri mesaj Milli Mücadele ruhuna yakışır, tüm siyasi farklılıklar bir kenara Türkiye ortaklığıyla özdeşleşen bir duruş olmuştur."

1919’da başlayan Milli Mücadele yolculuğunun çetin mücadeleler sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet'i ilan etmesiyle zaferle taçlandığını ve millet için yeni bir dönem başladığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün bizler de bu kutlu mücadelenin birinci yüzyılının şahitleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin gücüne güç katacak 2023 hedeflerimize ulaşma hususundaki gayret ve inancımızla ülkemiz ve milletimiz için yeni bir şahlanışı başlatacağız. Tarih şahittir ki biz binlerce yıldır bu topraklarda her dönemde karşımıza çıkartılan nice engelleri birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle, yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle hep birlikte kenetlenerek aştık. Bugün de ülkemizin karşı karşıya olduğu badireleri aynı inanç, azim ve kararlılıkla aşacağız. Yüz yıldır içimizde taşıdığımız Milli Mücadele ruhu, istikbalimizin teminatı gençlerimizin omuzlarındadır. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu tıpkı ilk günkü heyecanla yaşatacak, Cumhuriyet'imize sahip çıkacaktır."

Karaaslan, 100. yıl kutlamalarının düzenlenmesinde emeği geçenlerin ayrı bir teşekkürü hak ettiğini belirtti.

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19 mayıs Çiğdem Karaaslan Milli Mücadele Samsun Tütün İskelesi

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