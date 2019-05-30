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AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., iddiaya göre üzerinde polis yeleği bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfele saldırıya uğradı.

AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı 

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., iddiaya göre üzerinde polis yeleği bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfele saldırıya uğradı. Vucuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet K. hastaneye götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
Olay, bugün saat 19.45 sıralarında İsmail Cem Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. evinde olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin evden çıktıktan sonra otomobille uzaklaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vucudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet K.'nin evinden çıkan ve üzerinde polis yeleği olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

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