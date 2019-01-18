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AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler: Kazanamazsak kazığa oturturlar!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.01.2019 00:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde MHP'yi ziyarete giden Afşin'in Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar” ifadelerini kullandı. Güven'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. İttifaktaki AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ortağı MHP'ye ziyarete gitti.

Ziyarette konuşan Afşin'in AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in açıklamaları ise dikkat çekti.

"YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞERSEK..."

OdaTV'nin haberine göre, Başkan Güven konuşmasında "Cumhur İttifakı olarak Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturturlar” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Güven'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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