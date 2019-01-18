AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler: Kazanamazsak kazığa oturturlar!

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. İttifaktaki AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ortağı MHP'ye ziyarete gitti.

Ziyarette konuşan Afşin'in AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in açıklamaları ise dikkat çekti.

"YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞERSEK..."

OdaTV'nin haberine göre, Başkan Güven konuşmasında "Cumhur İttifakı olarak Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturturlar” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Güven'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

