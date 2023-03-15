AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı! Erdoğan'ın oy oranı kaç? "Bilimsel araştırmalar bunu söylüyor" diyerek duyurdu

Türkiye 2 ay sonra sandık başına gidecek. Tarihi önem taşıyan seçimlerde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla, Millet İttifakı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla seçimlere girecek. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma sonuçları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son anket sonucunu AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen paylaştı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Şen son haftada yapılan çalışmalarda AK Parti'nin oyunun yüzde 41 olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 51 olduğunu belirten Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını da yüzde 53 olarak açıkladı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Şen şu ifadeleri kullandı;

Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.

ÖNGÜRÜLEN OY YÜZDE 51

Deprem sürecine baktığımızda Erdoğan mı bu hasarı toparlar, rakipler mi toparlar dediğimizde arada uçurum var. Cumhurbaşkanımıza olan yüksek güveni yansıtıyor. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var. Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz.

"ARAŞTIRMALARI BİLİMSEL KURALLARA GÖRE YAPMIYORLAR"

Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum.

"HAYAL ÜRÜNÜ ŞEYLERLE KARŞILAŞIYORUZ"

Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum.

ANKETTEKİ SIRALAMALAR NASILDI?

'6'lı masal'da, kavga edip dağılan bu masada halk bir şey görmüyor. Türkiye'nin en çok araştırma yapan kurumudur AK Parti. Deprem öncesinde bu tip soruları halka çok sorduk. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak kimi görmek istersiniz diye sorduk isim vermeden. Birinci sırada hep Tayyip Erdoğan vardı. Bir dönem Ekrem Bey, Meral Akşener ve Mansur Bey 2. ve 3. sıralara geldiler. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu yükseldi ve 2. sıraya geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın oylarını yükseltmiş olacağı gibi, deprem sonrası 'bu yaraları Tayyip Erdoğan sarabilir' fikri de oyların yükselmesine neden olmuş olabilir.

"ARAŞTIRMALARIN 1,5 HATA PAYI VARDIR"

Bilimsel araştırmalarda çıkan, birbirini destekleyen sonuçları açıklıyorum. Ben asla 'biz kazanıyoruz' demem. Bu açıklamalarım seçim sonuçları değil araştırma sonuçları. Biz tahminleri söylüyoruz. Araştırmaların 1,5 oranında bir hata payı var. Yanılmak mümkün. Temel özelliği yanılabilirlik olan bilim verilerinden bahsediyorum. Hiç kimse milletin ne yapacağını bilemez. Biz milletin teveccühünü Erdoğan'dan yana kullanacağını düşünüyoruz. Bilim denilen olgunun en temel özelliği yanılabilmesini söylemesidir, birinci özelliğidir. Biz bir araştırma verisi açıkladığımızda bir ayet değil bu.