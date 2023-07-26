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Meclis’te Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edilen Turan Tüysüz konuştu: ‘İlk o bana yumruk attı’

26.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM’de yaşanan Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırı ile ilgili bu kez saldırdığı iddia edilen isim Turan Tüysüz konuştu. Sarıgül’ün kendisine yüklü bir miktar borcu olduğunu öne sürerek onun için ‘kavga’ ettiklerini belirtti. Tüysüz ayrıca açıklamasının devamında ise ‘ilk o bana yumruk attı’ dedi.

Meclis’te Mustafa Sarıgül'e saldırdığı iddia edilen Turan Tüysüz konuştu: ‘İlk o bana yumruk attı’

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Meclis kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından saldırıya uğraması şok etkisi yaratmıştı. 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, Meclis'te CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk attığı iddialarının ardından ilk kez konuştu. İlk etapta sorulara yanıt vermeyen Tüysüz, daha sonra "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

SARIGÜL ‘NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’ DEMİŞTİ

Sarıgül, yaşananların ardından bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını vererek Turan Tüysüz’den şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

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TURAN TÜYSÜZ KONUŞTU: YÜKLÜ BİR MİKTAR BORCU VAR

Olayın yaşandığı ilk saatlerde net bir açıklama yapmaktan kaçınan Tüysüz, daha sonra 10Haber'e yaptığı açıklamada "Ne kadar borcu var size?" sorusuna "O uzun bir mesele boşver. Ama yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" diye yanıt verdi.

‘İLK O BANA YUMRUK ATTI’

Tüysüz yumruk olayıyla ilgili ise "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

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Mustafa Sarıgül Turan Tüysüz meclis tbmm

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