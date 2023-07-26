SON DAKİKA | Korkulan gün geldi! Hava sıcaklığı zirve yapacak... Meteoroloji uyardı! 45 dereceyi bile göreceğiz

Son dakika haberi: Sıcak hava bugün zirve yapıyor. Yaz başından bu yana aşırı sıcaklarla mücadele eden vatandaşlar, bugün daha kötüsüyle karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde etkisini hissettirecek olan sıcaklıklara karşı uyarılar peş peşe yapıldı. Uzmanlar, "Bu bir doğal afet, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" çağrısında bulundu. Öyle ki İstanbul'da Avrupa'nın en sıcak gününün yaşanması beklenirken, Manisa'da sıcaklık 45 dereceye çıkacak. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya başta olmak üzere göre şehirlerde hava bugün nasıl olacak? İşte 26 Temmuz Çarşamba (bugün) il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken; İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının İstanbul'da mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada bugün için "Belki de Avrupa'nın en sıcak yeri olacak burası. Şimdiye kadar olan sıcakları unutalım" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Manisa'da bugün termometreler 45 dereceyi göstermesi beklenirken, Türkiye'nin bugün en sıcak kenti olacak.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık