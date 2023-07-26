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İBB başkan adaylığını canlı yayında ilan etti! Cemal Enginyurt: 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'

26.07.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de değişim çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'tan adaylık açıklaması geldi. Enginyurt, canlı yayında yaptığı açıklamada "İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" ifadelerini kullandı.

İBB başkan adaylığını canlı yayında ilan etti! Cemal Enginyurt: 'Kılıçdaroğlu beni CHP'den İstanbul adayı yapsın'

CHP listesinden Meclis'e giren isimlerden olan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yerel seçimler öncesi çok konuşulacak adaylık çıkışı geldi. CHP'den 'değişim' talebinde bulunan ve Genel Başkanı adayı olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde aday olmayacağı iddia edilirken, Enginyurt 'İstanbul için ben varım' dedi.

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Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Enginyurt İBB Başkanlığı adaylığına hazır olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Enginyurt "Kemal Bey güzel bir insan, gönlü bol bir insan, Allah razı olsun verdikçe veren bir insan. Beni CHP'den İBB Başkan adayı yapsın, ittifak yapmasın. Ben TÜrk, Kürt, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni herkesten oy alarak İstanbul'a çok rahat belediye başkanı olurum. Bunu da istiyorum" diye konuştu.

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CHP ile İYİ Parti arasında ittifak belirsizliğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"YEREL SEÇİMLERDE ESAS OLAN MİLLETLE İTTİFAKTIR"

"Dolayısıyla siz gönülleri kazanmışsanız sizin bir partiyle ittifaka ihtiyacınız yok. Yerel seçimlerde esas olan milletle ittifaktır. Genel seçimlerde partilere oy verilir, ama yerel seçimlerde insanlar adayı da çok önemser. İttifaksız kazanamayız sözü, yenilgiyi şimdiden kabul etmektir."

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