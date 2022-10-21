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AK Parti'ye katılmalarıyla gündem olmuşlardı! Milletvekilleri Ok ve Çelebi'den ses getirecek iddialar: 'CHP'de söyleyemediklerini bize söyletiyorlardı'

21.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde partiler arasında milletvekilleri geçişleri ve istifalar dikkat çekerken AK Parti'ye katılmalarıyla yeniden gündem olan İsmail Ok ve Mehmet Ali Çelebi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çelebi, CHP'li bazı isimlerin kendi söyleyemediklerini "Siz söyleyin" dediklerini öne sürdü. Öte yandan Ok ise İYİ Parti'den ayrılış süreciyle ilgili "Partiden uzaklaştırma ve itibarsızlaştırma adına her türü hamle yapıldı" diye konuştu.

AK Parti'ye katılmalarıyla gündem olmuşlardı! Milletvekilleri Ok ve Çelebi'den ses getirecek iddialar: 'CHP'de söyleyemediklerini bize söyletiyorlardı'

İYİ Parti'den sert bir açıklamayla ayrıldıktan sonra AK Parti'ye katılan İsmail Ok ve önce CHP'den, ardından Memleket Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, katıldıkları canlı yayında ses getirecek iddialarda bulundu. "İYİ Parti'den Sorosçular yüzünden ayrıldım" diye konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok, "İYİ Parti'de kritik görevlerde" olduğunu ileri sürdüğü kişilerle ilgili iddiaları dile getirdi. Çelebi ise CHP'de rahatsızlığı olan ancak söyleyemeyen bazı kişiler olduğunu öne sürdü.

"KENDİ SÖYLEYEMEDİKLERİNİ BİZE SÖYLEDİLER"

Çelebi, katıldığı canlı yayın programında konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Benimle birlikte iki vekil daha bununla ilgili görüşlerini iletti. Rahatsızlık duyan daha fazladır ama sesini yükselten bu kadar. Neden seslerini yükseltemediklerini onlara sormak lazım. Kendi söyleyemediklerini bize söyleyip "Siz söyleyin" diyenler de çıktı aralarında. Bunu 'Rahatsızlığımız var ama biz söyleyemiyoruz'a bağlıyorum."

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"BİZ BUNA SAVAŞ AÇARIZ"

Ok'un konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

"Türk milletini asimilasyonla suçlayan kişinin partinin kuruluşunda olmamasına rağmen operasyonla bir anda başkanlık divanına ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildiğine şahit olduk.

Bizim kişilerle problemimiz yok. Bizim kavgamız Türk milletine yaptığı hakaretlerle ilgili ve nerelerden destek aldığıyla ilgilidir.
Yani emperyal güçlerden, Soros vakıflarından milyon dolarlar alıp da yerli ve milli diye çok iddialı bir şekilde yola çıkılan İYİ Parti'de başkanlık divanına getiriliyorsa biz buna savaş açarız.

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"CHP'NİN İNKAR ETTİĞİ HDP ORTAKLIĞI ORTALIĞA SAÇILDI"

İlk savaşımız böyle başladı. Ben de önce parti içerisinde mücadelemi verdim. Bir netice alamayınca yaklaşık bir ay sonra bu duruma en sert tepkiyi gösterdim. 'Bedeli ne olursa olsun bedelini de ödemeye hazırım' dedim.

O zaman milletvekilllerinin yüzde 50'si bizim arkamızda durdu ve bu kişi partiden uzaklaştırıldı.

Ama o süreç öyle hızlı yürüdü ki CHP'nin daha önce inkar ettikleri HDP ortaklığı ortalığa saçıldı. Bu konuda da en sert tepkiyi veren vekillerden biri de benim.

"GÜNAHA ORTAK OLMAK YERİNE PARTİDEN AYRILDIK"

Netice alamadığım gibi partiden uzaklaştırma adına ve itibarsızlaştırma adına her türü hamle yapıldı. 8 aylık mücadeleden netice alamayınca günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık. Mücadelemiz, Türk milletinin bekasıyla ilgiliydi.

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