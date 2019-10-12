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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bana göre şehir, gönlü ihya eden, inşa eden gönle hitap eden mekanlar bütünüdür. Ortaya eser koymak ve eser bırakmak gayesiyle çalışmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bana göre şehir, gönlü ihya eden, inşa eden gönle hitap eden mekanlar bütünüdür. Ortaya eser koymak ve eser bırakmak gayesiyle çalışmalıyız." dedi.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Samsun'da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadeleden, şehirleşmeyle ilgili alınacak kararlara, vatandaşın hızla çözüm bekleyen konularından, uzun vadeli planlamalara kadar yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarının mutlaka bir planı olması gerektiğini belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bu plan göreve geldiği ilk anda değil, belki ama zaman içerisinde şehrin sesine kulak vererek hızlı şekillenmesi gereken, ortaklığı içeren ama aynı zamanda şehrine vizyon çizecek hedefleri içermeli. Hatırlatmak isterim, şehrinizin, sadece sizin yönetiminde olduğunuz döneminden sorumlu değilsiniz. Atacağınız her adımın, vereceğiniz her kararın, sizin döneminizde ve sizden öteki dönemlere sirayet etme olasılığı yüksek. İyi işler yapılırsa hayırla anılmak ama basiretsiz kararlar verilirse hatayla anılmak mümkün. Dolayısıyla sorumluluğumuz bu anlamda çok büyük."

Her zaman istişare mekanizması kanallarını açık tutmakla görevli olduklarını anlatan Karaaslan, "Bana göre şehir, gönlü ihya eden, inşa eden gönle hitap eden mekanlar bütünüdür. Ortaya eser koymak ve eser bırakmak gayesiyle çalışmalıyız. Aslında gönüllerde bir karşılığı vardır. O nedenle yaptığımız çalışmaları da her yönüyle bu şekilde değerlendirmeliyiz. Yaşam kalitesi yüksek şehirlerde yaşıyoruz ve artık bir iddiamız daha var. Sayın başkanımızın, bakanımızın da çok büyük emekleri olan bizim manifestomuz bu anlamda bizim yol haritamız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, üretim ve kültürel anlamda değer üreten şehirler hedeflediklerini belirterek, çevreye, doğaya saygılı, insan hayatını önemseyen ve insan, tabiat, şehir ilişkisini de merkezine alan bir bakış açısıyla ilerlemek durumunda olduklarını kaydetti.

Karaaslan, "Karadeniz'in kaderi olarak nitelendirdiğimiz ama önlemleri aldığımızda çok daha az zararla işin içinden çıkabileceğimiz sellerle, heyelanlarla, su baskınlarıyla, aşırı yağışlarla ya da kuraklıkla mücadele noktasında alarm zilleri çalmakta. Önlem aldık, aldık. Hayatımızı, alışkanlıklarımızı, bakışımızı değiştirdik, değiştirdik. Eğer hızla değişen bu süreçte gerekli önlemleri almaz ve gerekli özeni bu alana göstermezsek, maalesef bizden sonraki nesillerin yaşayacağı çok daha dramatik birtakım gelişmeler hem dünyada küresel ölçekte hem de şehirlerimizde bizleri beklemekte." diye konuştu.

Programa, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

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