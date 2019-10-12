AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bana göre şehir, gönlü ihya eden, inşa eden gönle hitap eden mekanlar bütünüdür. Ortaya eser koymak ve eser bırakmak gayesiyle çalışmalıyız." dedi.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Samsun'da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadeleden, şehirleşmeyle ilgili alınacak kararlara, vatandaşın hızla çözüm bekleyen konularından, uzun vadeli planlamalara kadar yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarının mutlaka bir planı olması gerektiğini belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bu plan göreve geldiği ilk anda değil, belki ama zaman içerisinde şehrin sesine kulak vererek hızlı şekillenmesi gereken, ortaklığı içeren ama aynı zamanda şehrine vizyon çizecek hedefleri içermeli. Hatırlatmak isterim, şehrinizin, sadece sizin yönetiminde olduğunuz döneminden sorumlu değilsiniz. Atacağınız her adımın, vereceğiniz her kararın, sizin döneminizde ve sizden öteki dönemlere sirayet etme olasılığı yüksek. İyi işler yapılırsa hayırla anılmak ama basiretsiz kararlar verilirse hatayla anılmak mümkün. Dolayısıyla sorumluluğumuz bu anlamda çok büyük."