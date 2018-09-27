SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine vardı." dedi.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 1. Yasama Yılı öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Toplantıda, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklerde nasıl bir yöntem uygulanacağı da ele alındı.
Toplantıya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması ve İçtüzüğün en geniş uzlaşıyla Meclisin ilk gündemi içinde tamamlanarak çalışmalara başlanması konusunda görüş birliğine vardı." ifadelerini kullandı.
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