AK Partili Hamza Dağ'dan altılı masaya tepki: Güç birliği değil güç savaşı var

Bu sürecin başlangıcına dönmek lazım. İsveç ve Finlandiya'nın daha öncesinde NATO'ya bir başvuruda bulunmadı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı böyle bir istekleri oldu. Bir ülke, girmek isterse tüm üyeler bunu onaylamalı. Yasal hakkımızda da, eğer ittifak içinde olunacaksa, kendi ülkelerinde hem PKK hem de FETÖ terör örgütleriyle ilgili bir eylem ortaya koymalılar, iadeler sağlanmalı, ya da bunları buralarda cesaretlendirecek şekilde olmamanız lazım. Biz ne yaparsak yapalım bir yerden bu ülkenin zararına bir şey yapma niyetleri olduğunu biliyoruz, iki ülke arasında biz, daha koordineli çalışan ülkenin üyeliği konusunda olumlu bir tavrımız olacağını söyledik, birlikte hareket edeceğiz derlerse de kendileri bilirler.