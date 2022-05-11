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AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...

11.05.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ' tartışması yaşandı. AK Partili Akbaşoğlu, Özkoç'un 2014 yılında ABD'de bazı FETÖ mensuplarıyla çekildiği iddia edilen fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösterdi. Özkoç, söz konusu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu ve AK Parti milletvekillerinin de orada olduğunu belirtti. Yaşanan gerginlik sırasında vekiller, "haysiyetsiz, şerefsiz" ifadelerini kullandı.

AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, RTÜK'ün bazı TV kanallarına verdiği cezayı gündeme taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

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GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN FOTOĞRAF

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Özkoç'un 2014 yılında ABD'de bazı FETÖ mensuplarıyla çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösterdi. Özkoç, söz konusu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu ve AK Partili milletvekillerinin de o programa katıldıklarını belirterek, Akbaşoğlu'nu yalan söylemekle suçladı.

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"HAYSİYETSİZ, ŞEREFSİZ..."

Bunun üzerine yeniden söz alan Akbaşoğlu, "Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Burada bizim grup başkan vekillerimiz, asla ve kata yok. 8- 9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra. Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum" diyerek karşılık verdi.
HDP'li bazı isimlerin de tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik yaşandı. Genel Kurul'da görüşmelere verilen aranın ardından devam edildi. (DHA)

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Engin Özkoç AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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