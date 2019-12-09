AK Parti'li Turan: Köprü ile beraber yeni sanayi planlarına ihtiyaç duyulacak

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü için, "Çanakkale’mizin ihracatını artıracak vizyon projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanan iş takvimi aksamadan devam ediyor. Köprü ile yeni sanayi planına da ihtiyaç duyulacağı kesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ayağındaki Şekerkaya mevkisinde devam eden inşaat alanında incelemelerde bulundu, köprünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tamamlandığında dünyanın iki ayak açıklığı en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü yapımının planlanan iş programına uygun olarak devam ettiğini belirten AK Parti'li Bülent Turan, "1915 Çanakkale Köprüsü dahil mevcut proje 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda. Kasım 2019 sonu itibariyle 32 kule bloğundan oluşacak olan asma köprü Asya ve Avrupa kulelerinin ilk 7 kule blok montajı tamamlandı. Ayrıca Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüğü ayak temelleri de bitti. Haziran 2020 itibariyle tabiri caizse köprünün iskeleti görünür olacak. Daha sonrasında çalışmalar ivedi bir şekilde devam ederek ve planlandığı üzere Cumhuriyetimizin 100. yılında işletmeye alınması bekleniyor. İstanbul’u Çanakkale’ye ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak bir proje. 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü ile beraber yeni sanayi planına da ihtiyaç duyulacağı kesin. Çanakkale’mizin ihracatı, vizyon projemiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında daha da artacak. Şimdiden ‘simgelerin köprüsü’ şehrimize hayırlı olmasını ümit ediyoruz" dedi.

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