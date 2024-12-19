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Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş tesettürlü halini peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 07:39
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş son dönemde değişimiyle gündemde. Şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alan ünlü isim son pozlarıyla dikkat çekti. Sitare Akbaş'ın tesettürlü hali çok beğenildi.

Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş tesettürlü halini peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş son dönemde yıllar içerisindeki değişimiyle gündemde.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Akbaş şimdilerde ise Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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Dizide Naim’in kız kardeşi, Meryem’in görümcesi, Zeynep’in halası Birgül karakterine hayat veren Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Dizi setinden karelerini peş peşe yayınlayan ünlü isim tesettürlü halini de eklemeyi ihmal etmedi. Sitare Akbaş'ın bu pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'her hali çok güzel', 'güzel ve duru', 'çok güzelsin', 'Bir insan her haliyle mi güzeldir' gibi yorumlar yapıldı.

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SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988'de doğan Sitare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır.

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Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır.

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Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

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Sitare Akbaş akasya durağı
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