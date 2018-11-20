Akciğer sönmesi nedir? Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur?

AKCİĞER SÖNMESİ KALP KRİZİ İLE KARIŞABİLİYOR

Nefes darlığı ve kalp krizini andıran ani gelen şiddetli göğüs ağrısı ile kendini gösteren Pnömotoraks (Akciğer sönmesi) hayati sonuçlar doğurabilen ciddi bir rahatsızlıktır. Birçok nedeni olmasına rağmen en sık akciğerde yapısal olarak oluşan Bül ve Bleb’ten olabileceği gibi göğüs travmaları sonucu da ortaya çıkabilir.

Futbolcu Nagatomo ile gündeme gelen hastalık son zamanlarda oldukça merak edilen sağlık konularından biri haline geldi. Akciğer sönmesi ile ilgili bilinmesi gerekenleri Şişli Kolan Hastanesinden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan anlattı.

Nefes darlığı ve ani gelen şiddetli göğüs ağrısına dikkat çeken Demirhan,” Genelde yavaş ve hafif klinik belirti vermesine rağmen ani ve şiddetli gelen göğüs ağrısı ile nefes darlığı Pnömotoraks’ın en belirgin belirtileridir. Göğüs ağrısı o kadar şiddetlidir ki, genellikle kalp krizi ile karıştırılır.

Öte yandan pnömotoraks KOAH’lı hastalarda da sık gördüğümüz bir rahatsızlıktır. Bu hastalarda öncelikli şikayet nefes darlığıdır. Dolayısı ile KOAH’lı bir hastanın da göğüs ağrısı ve nefes darlığı durumunda KOAH atağı olarak geçiştirilmeden Pnömotoraks ihtimaline karşı da mutlaka tetkik edilmesi gerekir.” dedi.