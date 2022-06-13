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Akdeniz tatilinin keyfini Belek’te yaşayın!

13.06.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Belek, masmavi denizi ve ışıl ışıl parıldayan kumsalları ile dünyanın en gözde tatil rotalarından biri… Bu popüler tatil bölgesi, cezbedici doğal atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir tatil vadediyor.

Akdeniz tatilinin keyfini Belek’te yaşayın!

Yaz tatilini böylesine eşsiz bir atmosferde geçirmek isteyenler için harika fırsatlar sunan Belek, golf sporundan dalış turlarına kadar geniş etkinlik yelpazesi ile tatilinizi daima zirvede yaşamanızı sağlıyor. Deniz, kum, güneş ve eğlence odaklı bir yaz tatili planlıyorsanız, Belek’in eşsiz dünyasını Spice Otel ile keşfedebilirsiniz.

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AKDENİZ’İN TAM KALBİNDE TATİL YAPIN…

Konu Akdeniz olunca akla ilk gelen şeyler harika kumsallar ve eşsiz koylar oluyor. Bundan dolayı konaklama yapacağınız otelin, denize ve plaja olan konumu keyifli bir tatil için önem taşıyor. Spice Otel’de, uzun yürüyüşler yapmadan ya da plajla aranıza giren yolları aşmaya gerek kalmadan denize sıfır bir konumda tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mavi bayraklı ve kumlu özel plajıyla harika bir tatil deneyimi sizi bekliyor.

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AİLECE TATİLLERİN VAZGEÇİLMEZİ!

Ailenin tüm fertleri için harika bir tatil fırsatı sunan Belek’te, her yaş grubu için birçok imkan ve etkinlik bulunuyor. Çocuk Dostu Otel konsepti ile minik misafirlerini ağırlayan Spice Otel, dört gözle beklenen yaz tatillerini tüm aile için unutulmaz kılıyor. Siz tatilin keyfini çıkarırken, 1.000 m² alana kurulu mini kulüpte ise çocuklarınızı eğlence dolu zamanlar bekliyor.

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UNUTULMAZ BİR BALAYI TATİLİNE NE DERSİNİZ?

Evlilik hazırlıklarından sonra geriye kalan yorgunluk ve stresten uzaklaşmak için güzel bir balayı tatiline çıkmayı kim istemez! Evliliğinizin en özel zamanlarını yaşarken, bu anları kusursuz kılacak ve uzun süre hafızalarda yer edecek bir balayı tatili için Spice Otel’i tercih edebilirsiniz. Belek’in muhteşem atmosferinde sürprizlerle dolu bir balayı için hemen tatilinizi planlayın.

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Mavi ve yeşilin mükemmel uyumuna ve çok daha fazlasına Belek’te tanık olabilirsiniz. Her anından keyif alacağınız bir tatil serüveni yaşamak için ETS ile Spice Otel’de yerinizi ayırtabilirsiniz.

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