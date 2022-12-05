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  4. Akılalmaz! İşten çıkarıldığı için yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmış... Suç makinesi yakalandı

Akılalmaz! İşten çıkarıldığı için yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmış... Suç makinesi yakalandı

05.12.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haberlerde ve sosyal medyada çok konuşulan H.G. isimli kadın, işten çıkarıldığı gerekçesiyle şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla aranıyordu. 16 ayrı suçtan aranan suç makinesi H.G., Antalya'da yakalandı.

Akılalmaz! İşten çıkarıldığı için yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmış... Suç makinesi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan, ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan H.G., Antalya'da yakalandı.

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H.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (İHA)

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