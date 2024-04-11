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Akıllara durgunluk veren olay! 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı

11.04.2024 22:00
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Kırgızistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastaneye başvuran 8 yaşında bir çocuğun beyninde bir kitle tespit edildi. Yapılan operasyonda küçük kızın beyninden kitle olarak tespit edilen saç çıkarıldı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 8 yıl boyunca saçın içeriye uzadığını ifade etti.

Akıllara durgunluk veren olay! 8 yıl boyunca içeriye doğru uzamış, küçük kızın beyninden çıkarıldı

Kırgızistan’da hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Bişkek’teki Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi’ne başvuran 8 yaşındaki kız çocuğunun beyninde bir kitle tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kızın beyninden bir tutam saç çıkarıldığı belirtildi.

8 YIL BOYUNCA İÇERİYE DOĞRU UZAMIŞ

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılırken, kızın beynindeki saçın 8 yıl boyunca içeriye doğru uzadığı kaydedildi. Açıklamada, bu hastalığın rahimdeki gelişim bozukluğundan kaynaklanabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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