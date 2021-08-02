Akıllı telefon uygulamalarında büyük tehlike! Sonuç endişe verdi

Güvenlik açığı haberlerinin geliş hızı son zamanlarda oldukça arttı. Hatta güvenlik açıklarının sadece birkaç uygulamayı ve sistemi değil, dünya devlerinin sistemlerini de etkilediğini bu süreçte gördük. Peki ya akıllı telefonlar? Android cihazların uygulama marketi Google Play Store'da yapılan bir araştırma, ürkütücü sonuçlar ortaya çıkardı.

YARISINDAN FAZLASINDA VAR

Synopsys'nin araştırmasına göre, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla Google Play Store'daki 3.335 ücretsiz ve ücretli mobil uygulamanın yüzde 63'ü tanınmış güvenlik açıklarına sahip.

EN GÜVENLİ OLMASI GEREKEN UYGULAMALAR EN TEHLİKELİLER ARASINDA

İncelenen 18 uygulama kategorisinden en fazla güvenlik açığının oyun uygulamalarında olduğu ortaya çıktı. Bir sonraki en tehlikeli kategoride ise şaşırtıcı bir şekilde güvenlik zaafı olmaması gereken finans uygulamaları yer aldı.

Bankacılık uygulamalarının yüzde 88'inin, bütçe planlama uygulamalarının %84'ünün ve ödeme uygulamalarının yüzde 80'inin bir tür güvenlik açığına sahip olduğu tespit edildi.

ENDİŞE VEREN SONUÇ

Özellikle finans uygulamaları, en hassas verilerimizden bazılarını yönetiyor ve kullanıyor. Bunu da hesaba kattığımızda araştırmanın sonucu çok endişe verici bir hale gelmiş oluyor. Ancak iyi sayılabilecek bir haber de var.

Çünkü araştırmada Android uygulamalarında keşfedilen güvenlik açıklarının yüzde 44'ü yüksek riskli olarak sınıflandırılmış durumda.

