Akıllı telefonların yeni gücü: Snapdragon 8 Gen 1 duyuruldu!

Mobil işlemciler artık güç konusunda oldukça farklı bir seviyeye geldiler. Mobil işlemci dendiğinde ise akla gelen birkaç isim var. Bu isimlerden biri, birçok Android akıllı telefona güç veren Snapdragon işlemcilerin üreticisi Qualcomm. Qualcomm'un bir süredir Snapdragon Tech Summit'te yeni mobil işlemcisi "Snapdragon 8 Gen 1'i" tanıtacağına yönelik söylentiler vardı. Nitekim öyle de oldu.

QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 1 TANITILDI

Qualcomm, bu yılki amiral gemisi mobil işlemcisinde isim değişikliği yaptı. Şirket, yeni işlemcisini Snapdragon 8xx olarak değil, Snapdragon 8 Gen 1 olarak isimlendirdi. 4nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Gen 1, 1 adet 3 GHz hızında çalışan Cortex X2 çekirdeğine, üç adet 2.5 GHz hızında çalışan Cortex A710 çekirdeğine ve 4 adet 1.8 Ghz hızında çalışan Cortex A510 çekirdeğine sahip.

Wi-Fi 6 ve 6E üzerinden 3,6 Gbps'ye kadar Wi-Fi hızı sunabilen işlemci, dünyanın ilk 10 Gigabit 5G Snapdragon X65 5G modemine ve Qualcomm FastConnect 6900 Mobil Bağlantı Sistemine ev sahipliği de yapıyor.

YÜZDE 20 DAHA FAZLA PERFORMANS

Qualcomm'un aktardığına göre Snapdragon 8 Gen 1'deki en yeni ARM-V9 mimarisine dayanan Kryo CPU, yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 30 daha fazla güç verimliliği sunuyor. Yeni nesil Adreno GPU, öncekine kıyasla yüzde 30 daha fazla grafik performansı ve yüzde 25 daha fazla güç tasarrufu vaat ediyor.

Ayrıca Snapdragon 8 Gen 1, saniyede 3,2 gigapiksele varan hızlara sahip 18 bit ISP (Görüntü Sinyal İşlemcisi), Qualcomm Hexagon işlemci ve 7. Nesil Qualcomm yapay zeka (AI) motoru ile geliyor. Yeni işlemci, 8K HDR video çekimi yapabiliyor. Şarj konusunda ise Qualcomm Quick Charge 5 teknolojisi mevcut.

SNAPDRAGON 8 GEN 1'Lİ TELEFONLAR GELİYOR

Xiaomi, Realme, Motorola, OnePlus, iQOO, Oppo, nubia ve ZTE gibi markalar, Aralık 2021'den itibaren Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili cihazlar piyasaya sürecek. 2022'de ise amiral gemisi telefonlarda Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini daha çok göreceğiz.

