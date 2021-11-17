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  4. Qualcomm Snapdragon 898'in ismi beklediğimiz gibi olmayabilir!

Qualcomm Snapdragon 898'in ismi beklediğimiz gibi olmayabilir!

17.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm'un önümüzdeki günlerde Snapdragon 898 işlemcisini tanıtması bekleniyor. Ancak şirket, sürpriz bir kararla isim şemasında değişikliğe gidebilir. İddialara göre Snapdragon 898, Snapdragon 8 Gen 1 olarak karşımıza çıkabilir.

Qualcomm Snapdragon 898'in ismi beklediğimiz gibi olmayabilir!

Yonga seti denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk gelecek isimlerden birisi Qualcomm'dur. Qualcomm yıllardan beri yonga seti sektöründe faaliyet gösteriyor. Halihazırda mobil pazarın yonga seti yükünün büyük bir bölümünü de Qualcomm çekiyor diyebiliriz.

Özellikle söz konusu üst segment Android cihazlar olduğunda, bu noktada Qualcomm’un işlemcilerinin oldukça popüler olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

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Bilindiği üzere Qualcomm’un en güncel yonga seti Snapdragon 888+. Bu yonga setinin daha güçlüsü ise büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Herkes yeni yonga setinin Snapdragon 898 şeklinde isimlendirilmesini bekliyor.

SNAPDRAGON 898 YERİNE SNAPDRAGON 8 GEN 1

Fakat Qualcomm sürpriz bir kararla isim şemasında değişikliğe gidebilir. Sızıntı kaynaklarının iddiasına göre, yeni gelecek olan Qualcomm yongaları daha farklı bir şekilde isimlendirilecek.

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Sızıntı kaynaklarına göre Snapdragon 898 yonga setinin adı "Snapdragon 8 Gen 1" olarak karşımıza çıkabilir. Muhtemelen Plus varyantı da Gen 2 olarak piyasaya sürülebilir. Qualcomm’un bu isimlendirme şemasını yalnızca üst seviye yongalarda mı yoksa bütün yongalarında mı kullanacağı şimdilik belirsiz. Elbette yine de bu iddianın doğru olup olmadığını bekleyip göreceğiz.

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