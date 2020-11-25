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Akıncı dizisinden yeni fragman yayınlandı! Akıncı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

25.11.2020 20:46 | Son Güncelleme:
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NTC Medya'nın ATV için hazırladığı dizisi Akıncı'dan yeni fragman yayınlandı. Dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırıyor.

ATV'nin fantastik macera türündeki dizisi Akıncı'dan yeni fragman yayınlandı. Şükrü Özyıldız'ın modern bir süper kahramanı canlandırdığı Akıncı'da İstanbul’u koruyan kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatılacak.

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Dizinin fragmanında, süper kahraman Akıncı'nın kostümü, motosikleti ve kullandığı üssün tasarımı dikkatleri çekti.

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AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

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Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin paylaştığı dizinin kadrosunda Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan ve Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

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atv’de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.

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