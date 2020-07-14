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  4. Aksaray'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Aksaray'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolu Nevşehir kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Nagihan Keskin yönetimindeki otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Dilekçi'nin (29) kullandığı otomobile arkadan çarpmasıyla toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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