HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı

21.05.2024 22:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser gözaltına alındı. Soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan dosya şüphelisi N.Ö.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K.’nin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edildiği bildirildi.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan dosya şüphelisi N.Ö.K.’nin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Son olarak soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K, alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK'nın kritik ismi Manisa'da yakalandı!PKK'nın kritik ismi Manisa'da yakalandı!
Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! İnternetten videolar izlemiş, kan donduran ifadeler: Çocuğun babası...Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! İnternetten videolar izlemiş, kan donduran ifadeler: Çocuğun babası...
Senegalli işçiler çay hasadında! Günlük kazançları dudak uçuklattı Senegalli işçiler çay hasadında! Günlük kazançları dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ayhan Bora Kaplan
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

İngiltere'de 'enfekte kan' skandalı: Binlerce kişiye HIV ve hepatit virüslü kan verdiler

İngiltere'de 'enfekte kan' skandalı: Binlerce kişiye HIV ve hepatit virüslü kan verdiler

Senegalli işçiler çay hasadında! Günlük kazançları dudak uçuklattı

Senegalli işçiler çay hasadında! Günlük kazançları dudak uçuklattı

Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! İnternetten videolar izlemiş, kan donduran ifadeler: Çocuğun babası...

Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! İnternetten videolar izlemiş, kan donduran ifadeler: Çocuğun babası...

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı! 72 şüphelinin yargılandığı davada 1 tahliye

Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı! 72 şüphelinin yargılandığı davada 1 tahliye

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.