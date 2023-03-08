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Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu! 'Bana verdiği beyanatın aksini söyleyip...' Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulan sözlerin ardından...

08.03.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette günlerdir hareketlilik yaşanıyor. Meral Akşener'in Altılı Masa çıkışıyla başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasıyla son bulan hareketlilikte, yaşanan krizin yankıları sürüyor. Akşener'in canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladığı sırada gazeteci Candaş Tolga Işık'ın yaptığı paylaşım gündem yarattı. Kılıçdaroğlu ile ilgili 'ayağa kalktı' sözleri sonrası Akşener'in açıklamalarına değinen Işık tweet'te Altaylı'yı da etiketledi

Akşener canlı yayındayken attığı tweet gündem oldu! 'Bana verdiği beyanatın aksini söyleyip...' Kılıçdaroğlu ile ilgili çok konuşulan sözlerin ardından...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi İYİ Parti lideri Meral Akşener. Akşener, yaptığı Altılı Masa ve cumhurbaşkanı adayı çıkışıyla büyük bir gündem yaratmış ve 4 günlük bir kriz yaşanmıştı. Peş peşe sıcak gelişmelerin yaşandığı siyaset gündeminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasıyla hareketlilik son bulmuştu. Ancak bu süreçte yaşananların yankıları sürüyor. Son olarak Akşener canlı yayında yaptığı açıklamalarda yine çok konuşuldu. İşte detaylar...

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YAYIN SIRASINDA TWEET ATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu oldu ve canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yayın sırasında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın attığı bir tweet de gündem yarattı. Akşener ve Altılı Masa arasında yaşanan krizde 'ayağa kalkma' iddiaları tartışma konusu olmuştu. Candaş Tolga Işık, Akşener'in kendisine verdiği beyanatla ilgili paylaşımlarda bulundu.

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Candaş Tolga Işık ilk yaptığı açıklamada Fatih Altaylı'yı da etiketleyerek "Sn. Akşener bana verdiği beyanatın aksini söyleyip "Kemal Bey ayağa kalkmadı" demiş. Yazdıklarımı kelimesi kelimesine özel kalem md aracılığıyla bizzat kendisine tekrar WP'dan da onaylatıp paylaştım. Söylemediği bir şey yazdığım iddia ediliyorsa paylaşabilirim." dedi.

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Bundan birkaç dakika sonra ise "Az önce özel kalem md Esma Hanım'la konuştum "Sn. genel başkan Teke Tek'te ikinci toplantıyı kastediyor. Sizin yazdıklarınızı kendisi de doğrulayıp yazdınız" dedi. "Düzeltmenizi rica ediyorum" dedim. "Yayında düzeltir birazdan" dedi." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu sırada Candaş Tolga Işık'ın paylaşımları gündem yaratırken Işık'tan bir paylaşım daha geldi.

Işık "Sn Akşener'in oz. kl. md Esma Bekar hanımefendi aradı, "Aktardığınız bilgiler tamamen Gn Başkan'a ait sözler, bugün bahsedilen ikinci toplanti. Yanlış anlaşılma oldu, paylaşımnızı teyid için ben de RT ediyorum" dedi. Konu benim için kapanmıştır. Hassasiyet için teşekkür ederim." şeklinde bir paylaşımda daha bulundu ve paylaşıma Esma Bekar'ın retweet yaptığı ekran görüntüsünü de ekledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Millet İttifakı Candaş Tolga Işık 6'lı masa

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