'Önerimi duyunca Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı!' Akşener tansiyonu yüksek toplantıda yaşananları ilk kez anlattı: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu detayı...

4 lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürdü, Akşener ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu. Akşener 'anket' teklifini ortaya atınca Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip ayağa kalktı. Altılı masanın 12. ve son toplantısında yaşanan ve tansiyonun yükseldiği anları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener böyle anlattı...

"BAKTIM Kİ BENİM DIŞIMDAKİ HERKESLE GÖRÜŞÜLÜP ANLAŞILMIŞ"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener ile görüştüğünü söyledi.

Işık, görüşmede Akşener'in perşembe günkü topkantında yaşananları şu sözlerle anlattığını ifade etti:

"O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor' dedim.

"BU ÖNERİME HİDDETLENİP AYAĞA KALKTI"

'Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım, ona göre hareket edelim' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu kabul etmedi, bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de 'Partime sormadan böyle bir karar veremem' dedim.

"ALİ BEY TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ARAYA GİRDİ"

'Siz imzalamayın o zaman, biz imzalarız, duyururuz' deyince 'Ben masadan kalkayım o halde' dedim. 'Siz bilirsiniz' dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı."

