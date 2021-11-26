Akşener'den İmamoğlu'na: Bu çalışma performansınız Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış törenine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki katıldı.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"

Törende ilk olarak konuşma yapan Meral Akşener, "2017'de temelinin atıldığını ve rahmetli kadir Topbaş'tan emeği geçen herkese teşekkür ettiniz, biz de teşekkür ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığı, sürdürülebilirliğine bir örnek. Siz konuşurken aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen; siz bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki seçim hizmet üzerinden rekabete dayanarak yapıldığında ve milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine doğru işler yapıldığı takdirde o doğru işlerin devamı için her hangi bir psikolojik problem hissetmeden, hakkı teslim ederek hem yüklenicilere, hem rahmetli Kadir Topbaş Beyefendiye ve onun ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş. Bu çok önemli bir örnek. Bunu niye altını çize çize söyledim? Şimdi de Millet İttifakı'nın bugün itibariyle 31 Mart anlamında söylersek, iki siyasi partisinin genel başkanı olarak buradayız. 24 Haziran'a göre dört siyasi partinin iki genel başkanı olarak buradayız. İnşallah daha da genişler Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benzer iddialar, benzer iftiralar, benzer karalamalarla karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren kalıyoruz. Benden başladı zaten, hayırlısıyla teneşire yatırıldım" dedi.

DİKKAT ÇEKEN İFADE

Akşener konuşmasının sonunda, "Bu tesisi sonuçlandırdığınız için teşekkür ederim. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım olacak." açıklamasında bulundu. Akşener'in bu sözleri sırasında ekranlara Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu getirildi. Bu görüntü sonrasında sosyal medyada bazı kullanıcılar Millet İttifakı'nın adayının Ekrem İmamoğlu olacağı yorumunda bulundu.

KARA KIŞ FONU

Kılıçdaroğlu ise törende yaptığı konuşmasında, "Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomideki ciddi bozulma ve belediyelerimizin yapacağı yatırımların üzerinde negatif etkileri olacağı söylendi. Daha da ötesi, bu kışı vatandaş nasıl geçirecek? Her siyasetçinin üzerinde durması gereken temel konulardan bir tanesi budur. Bu kışı asgari ücretle geçinen birisi nasıl geçirecek? Çok iyi niyetlerle ülkeyi yönetenlere teklifte bulundum; bir kara kış fonu kurun dedim. Bu fon vatandaşın en azından bu kışı rahat geçirebileceği ortamı sağlamak için çok değerli bir fon olabilir. Elektrik, doğalgaz parasını ödeyemeyen, su parasını ödeyemeyen vatandaşlarımız çıkacak. Bunlar için bu günden önlem alınması lazım, gayet iyi niyetlerle kaynak da söyledik, imkanda söyledik. Bunu yaptığınız takdirde ekonomi belli bir şekilde rayına girerse en azından bu kara kışı vatandaşlarımız biraz daha rahat atlatabilirler diye ifade ettim" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Kılıçdaroğlu, "İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de saray dışındaki dünya. Arada 180 derece fark var. Biz halkın dünyasıyla ilgileniyoruz. Var olan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Az kaldı, Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın, en geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Bu memlekete huzuru, bereketi, güzelliği getirmeye kararlıyız, inşallah dostlarımızla beraber getirmeye kararlıyız. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener tesisin açılış kurdelesi kesti. Ardından iki genel başkan tesiste incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

