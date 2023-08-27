Akşener'e sitem dolu yanıt! CHP'li isim canlı yayında şaşkınlığı gizlemedi: 'Kılıçdaroğlu bile cevap vermedi! İnsafsızca...'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına vereceği yanıt merak edilen İYİ Parti lideri Meral Akşener dünkü konuşmasında yerel seçim stratejisini net olarak ortaya koydu. Akşener'in Millet İttifakı ortaklarına zehir zemberek eleştirileri de gündem yarattı.

HEM HÜKÜMETE HEM MUHALEFETE YÜKLENDİ

Akşener'in dünkü konuşması, Türk siyasetinin seyrinde önemli değişimlere yol açacağı vurgusuyla duyurulmuştu. Afyonkarahisar'da halka seslenen Akşener, önce hükümete eleştirilerini sıraladı, ardından muhalefet ortaklarını hedef aldı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A SİTEM ETTİ

Akşener "Seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Ben sustum ama yüzde 60'la kazanırız diyenler susmadı" ifadelerini kullanırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da şu sözlerle sitem etti:

"2023 seçimlerine girerken, sayın Erdoğan karşısında kazanacak 2 isim çıkardık. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Ama onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum."

CHP'DEN İLK YANIT! "BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

İYİ Parti liderinin konuşması hızla gündeme damgasını vurdu, CHP'den yanıt gecikmedi. Konuşmayı tv100'de katıldığı canlı yayında değerlendiren CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesini İYİ Parti aylarca tartıştı. Benim partim bir gün bile bana sahip çıkmadı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı. Biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu.

"İNSAFSIZCA"

CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi. Asla Akşener'i ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir."



