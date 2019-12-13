Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi' ile ilgili olarak sorulan "20 milletvekili verecek misiniz?" sorusuna Akşener, "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" cevabını verdi.

Akşener yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Çünkü çok zorlandık. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Pek çok insan size bel bağlamış ki bize büyük de bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız kongremiz her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili bize dahil olduktan sonra YSK kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için seçime girebilir dendi. Ama öncesinde denilen ise şu yetmiyor, bu yetmiyor vesaire... Canımız çok yandı. Sonuç olarak yani ben bunu sayın Kılıçdaroğlu'ndan gidip nasıl istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu herhangi bir talepte bulunulduğu zaman elbette arkadaşlarımla da konuşarak evet derim."

AK PARTİLİ MUŞ'TAN TEPKİ!



Akşener'in bu açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Dr. Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Muş, yaptığı paylaşımında "Çok talihsiz bir açıklama. Milletvekili milletin vekilidir.Alınıp-satılmaz." ifadelerine yer verdi.

Çok talihsiz bir açıklama.



Milletvekili milletin vekilidir.

Alınıp-satılmaz. pic.twitter.com/lmMeRvM0Co — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 13, 2019



