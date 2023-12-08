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Akşener'in 6'lı masadan kalkması gündem olmuştu! Aylar sonra Ali Babacan ilk kez konuştu: 'İtiraz ettim'

08.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 6'lı masadan kalkmasıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaşananları ilk kez açıkladı. "Meral Hanım ayrıldıktan sonra 5 imzalı bir deklarasyon yapılması teklifi geldi" diyen Babacan, "Ben itiraz ettim. Bu masadan her şey 6 imzalı çıktı, 5 imzalı olmaz dedim" diye konuştu.

Akşener'in 6'lı masadan kalkması gündem olmuştu! Aylar sonra Ali Babacan ilk kez konuştu: 'İtiraz ettim'

14 ve 28 Mayıs seçimlerine gidilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması ve yaptığı açıklama gündem olmuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akşener'in masadan kalkmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

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Katıldığı canlı yayında programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan şunları ifade etti:

MUHALEFET SEÇİMİ NEDEN KAYBETTİ?

Altı parti bir arada kavga, gürültüsüz uyum içerisinde bu ülkeyi yönetebilir güvenini seçmenin yüzde 48'ine verebildik. Akşener'in masadan kalkmasında bunda etkisi muhtemelen olmuştur.

İLK KEZ AÇIKLADI: 'BEN İTİRAZ ETTİM'

Perşembe günkü ilk toplantıda Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimizi ifade etmemiştik, ifadem ‘Önceliğimiz adayın bu masadan çıkmasıdır’ dedim. Benim dışımdaki bazı genel başkanlar Kemal Bey ile ilgili olumlu bir yaklaşım ifade etti. Meral Hanım ayrıldıktan sonra 5 imzalı bir deklarasyon yapılması teklifi geldi ve ben itiraz ettim. Bu masadan her şey 6 imzalı çıktı, 5 imzalı olmaz dedim. Meral Hanım süre istedi, ‘Pazartesi tekrar bir araya geleceğiz’ dedik, Cuma günü Akşener’in masayla ilgili açıklaması oldu. Cumartesi pazar konular evrildi. Pazartesi günü oturduğumuzda en son imzayı ben attım, 2 kere toplantıdan ayrıldım. Bunların hepsi geride kaldı. Yeni şeyler söylemek lazım.

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