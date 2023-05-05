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Akşener'in 'İmralı' iddiasına Bakan Bozdağ'dan sert yanıt! 'Bugün yayınladı yayınladı, o yapmazsa yarın ben yapacağım...'

05.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime 9 gün kala siyaset sahnesi de hareketlendi. İYİ Parti lideri Akşener'in 'Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi' iddiasına yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ, 'Akşener'in yaptığı ahlaksızlıktır. Eğer o açıklamazsa yazışmaları ben yarın açıklayacağım' dedi.

Akşener'in 'İmralı' iddiasına Bakan Bozdağ'dan sert yanıt! 'Bugün yayınladı yayınladı, o yapmazsa yarın ben yapacağım...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ayrıca CHP'li Ünal Çeviköz ile Avrupa Birliği büyükelçisi arasında gerçekleştiği iddia edilen görüşme için de yorum yaparken 'Kemal Bey de büyükelçiyle görüşüyor, bu bir sır değil. Bu normal ama eğer görüşmelerin içeriğinde problemli noktalar varsa bunu açıklamak zorundalar' ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDA BÖYLE BİR CESARET YOK"

İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın CNN Türk ekranlarındaki o açıklamaları..

'Demokratik açılım sürecini başlatırken ciddi eleştiriyle karşılaştık ama bunu göğüsledik. Erdoğan büyük bir cesaret göstermişti. Sırrı Süreyya Önder de biliyor ki Kılıçdaroğlu'nda böyle bir cesaret yok. Yan yana fotoğraf bile vermeyen CHP taahhütte bulunuyor.

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'KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATTIĞINI AÇIKLADI'

Sayın Kılıçdaroğlu, yıllar sonra da olsa Cumhurbaşkanımıza iftira etmiş olduğunu açıkladı. 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu kurmaca olduğunu dün akşam itiraf etmiş oldu. Kılıçdaroğlu, vaktiyle Türk halkını aldattığını kabul etti.

AKŞENER'İN 'İMRALI' AÇIKLAMASI! BAKAN BOZDAĞ YANIT VERDİ

Bu bir ahlak meselesi. Rutin olarak yapılan teknik çalışma yazılarını çarpıtıyorlar. Teknikerler, hakimler gidiyor. Öcalan ile hiç alakası yok. Neyi anlatıyorsun, çık açıkla! Yazışmalarda hangi kurum talep etmiş hepsi yazıyor. Bu ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Kandil, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için yapıyorlar.

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'KENDİ AYIPLARINI KAPATMAK İSTİYORLAR'

Kendi ayıplarını böyle kapatmak istiyorlar yok böyle bir şey! O hakimin de diğerlerinin de adını açıklayın onlar yazışmaları yayınlamazsa ben yayınlayacağım. Eğer Akşener, o yazışmaları bugün yayınlamazsa ben yarın yayınlayacağım! Buradan da sesleniyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim, yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

AB ELÇİSİ - ÇEVİKÖZ SES KAYDI İDDİASI

CHP'nın sayın genel başkanının büyükelçilerle görüştüğü, büyükelçilerin de onları ziyaret ettiği sır değil. Tüm Türkiye bunu biliyor. Kılıçdaroğlu ABD'ye, İngiltere'ye gitti, Almanya'ya gitti. Görünür kadar görünür olmayan kayıp saatler de var. Kendisinin ifadesi dışında bilen yok. Buralarda kimlerle görüştü, biz de soruyoruz.

Bu görüşmeler normal ama görüşmelerin içinde konuşulanlar normal mi değil mi buna bakmak lazım. Seçimle ilgili konuşmalar olduğu yönünde iddialar var. Bunu ne büyükelçiler ne de Kılıçdaroğlu yalanladı."

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