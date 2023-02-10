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Akşener'in 'seçim' mesajına tepkiler gecikmedi! "14 Mayıs'ta olmaz" demişti... "Birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş"

10.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, felaketten önce 14 Mayıs'ta yapılacağı konuşulan seçimlerle de ilgili bir değerlendirme yapmış, seçimin 14 Mayıs'a yetişmeyeceği düşüncesini dile getirmişti. AK Parti'den Akşener'e ve İYİ Partili Koray Aydın'a sert tepki geldi. Hamza Dağ, "Muhalefet seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor" derken Fatih Şahin de "Biz canlarımızı kurtarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş" dedi.

Akşener'in 'seçim' mesajına tepkiler gecikmedi! "14 Mayıs'ta olmaz" demişti... "Birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş"

Haftaya girdiğimiz ilk saatlerde gerçekleşen felaketle Türkiye'nin gündemi depreme çevrildi. Adeta kan ağlatan depremler sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması olasılığıyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılmaya başladı. Deprem bölgesini 4. günde ziyaret eden Akşener'in seçimle ilgili değerlendirmesine AK Partili isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

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AKŞENER'DEN '14 MAYIS' YORUMU

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiği sırada "İlk 3 gün ayak altında dolaşmamak için bekledim" diyen Akşener, gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılamayacağı, 18 Haziran'a kalacağı görüşünü bildirmişti.

Bu sırada Akşener'in yanındaki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da depremin seçimlere nasıl bir etki edeceği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Buradan bir şamar yer” demişti.

"ENKAZ ALTINDA KALAN, HABİS ZİHNİYETLİLER"

Bu açıklamalarından ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Devlet, milletiyle kenetlenerek asrın felaketiyle eşi benzeri olmayan bir mücadele sergiliyor; muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BİRİLERİ YİNE SİYASİ FIRSATÇILIĞA SOYUNMUŞ"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi Partili Koray Aydın, depremle ilgili Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada “Erdoğan buradan bir şamar yer” demiş. Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka…" ifadelerine yer verdi.

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