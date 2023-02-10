'Seçim' sorusundan pek de memnun olmadı! Depremden sonra akıllara gelmişti... Akşener'den "14 Mayıs" yorumu

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin acılarını hafta başından beri sarmaya devam ediyor. Enkaz bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları 5. günde de canla başla sürüyor. 17 binden fazla insan yaşamını yitirdi, binlerce bina yıkıldı. Haliyle Türkiye'nin gündemi de deprem sürecine çevrildi. Depremler siyasetin gündemini de etkiledi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması olasılığına ilişkin yeni değerlendirmeler yapılıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'taki toplantıda belirlemesi beklenen Millet İttifakı, depremin ardından süreci erteledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği 10 ilin genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini, ayrıca 10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildiğini duyurdu.

AKŞENER'E SORDU: NEDEN 3 GÜN BEKLEDİN?

Siyasiler deprem bölgelerini ziyaret partili kurmayla birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu, gözlemler yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem bölgesine düne kadar gelmemesi vatandaşların "Neden 3. gün bekledin?" sorusuna yol açtı.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla sohbet eden Akşener, bu soruya "Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

AKŞENER 14 MAYIS'TA SEÇİM BEKLEMİYOR

Akşener, akıllara gelen seçim süreciyle ilgili de bir değerlendirme yaptı. Büyük acılara yol açan deprem sonrası siyasiler toplantılarını ertelemiş, TBMM Genel Kurulu da görüşmelerine haftaya devam etme kararı almıştı. Bu sırada 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim tarihine de günbegün yaklaşıldı. Ancak Akşener, gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasını beklemediği düşüncesini dile getirdi.

18 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Akşener'in "Deprem seçim tarihini etkiler mi?" sorusuna "pek de memnun olmamış bir ifadeyle" yanıt verdiğini yazan Yetkin, Akşener'in yanıtını şöyle aktardı:

“14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.”

"TBMM'DEN ERTELEME KARARI ÇIKAR MI?"

Öte yandan Akşener TBMM'den seçimlerin 1 yıl ertelenmesi kararı çıkmasına ihtimal vermezken “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız” diye de ekliyor.