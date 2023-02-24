Son dakika | Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı: "Beceremediniz! Hani 15 Temmuz'da Sayın Hande Fırat ile Sayın Erdoğan yapmıştı ya..."

Kocaeli'de ilk 10 gün çocuk çalındı ve biz bunu fark etmedik. 3 çeşit çalınıyor: 0 yaş bebekler Batılı ailelere 50-70 bin dolara satılıyor. Bunların bir kısmı organ için, bir kısmı da seks için çalınır, 10-11 yaş, cinsiyeti fark etmez. İlk seslendiğim şey çocuktu, 'Oradaki çocuklarla ilgileneceksiniz ve mutlaka devlete teslim edeceksiniz' dedim. Mesela TCDD tren kaldırırdı, her indiğinde çocuklar eksik olurdu. Ondan sonra mühürlenerek götürüldü.