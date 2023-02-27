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Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener saat kaçta görüşecek? Gözler kritik toplantıda!

27.02.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, CHP Grubu'nun aday belirleme konusunda liderlerine verdiği tam yetkinin ardından bir araya geliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken Altılı Masa'ya dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener saat kaçta görüşecek? İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener saat kaçta görüşecek? Gözler kritik toplantıda!

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi için geri sayım devam ediyor. CHP Grubu'nun aday belirleme konusunda liderlerine verdiği tam yetki sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesine çevrildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ne zaman, saat kaçta görüşecek? İşte konuya dair ayrıntılar...

kemal kılıçdaroğlu meral akşener

KEMAL KILIÇDAROĞLU - MERAL AKŞENER GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) görüşme gerçekleştirecek.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER SAAT KAÇTA GÖRÜŞECEK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grubu'nun aday belirleme için kendisine tam yetki vermesinin ardından Meral Akşener ile bugün bir araya gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesinin saatine ilişkin detaylar henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya gelecekler. İYİ Parti ile CHP arasında ne zamandır gerilimin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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