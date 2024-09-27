Aksiyon filmi karesi zannettiler ama gerçek! Elektirikli bisikletiyle kaçmaya çalışan hırsızı böyle yakaladı... "Gerçek bir kahraman"

MYNET|DIŞ HABERLER Hertfordshire'daki Borehamwood bölgesinin Shenley Yolu'nda meydana gelen bir olayda yaşlı bir kadın hırsızlık yaparak bisikletiyle kaçmaya çalışan iki kişiyi tek başına yakaladı.

Hırsızların kaçtığını gören kadın önce bir süre arkalarından koştu ardından ise motosikleti arkasından yakalayarak dengelerinin bozulmasını sağladı. Yere düşen hırsızlar kıskıvrak yakalandı.

O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuna yansırken görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ama kimsenin yardım etmemesini ve yardım etmek yerine tüm olanları kameraya çekmesini anlayamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten cesur bir hareket" yorumunu yaptı.