AKUT gönüllülere "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" veriyor

KOCAELİ (AA) - Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki enkaz alanında, 61 gönüllüye uygulamalı "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" veriyor.

Arslanbey Enkaz Eğitim Sahası'nda dün başlayan ve bugün sona erecek olan eğitimler kapsamında, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den gelen gönüllülere olası deprem, afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

Her türlü ekipman ve makinelerin kullanıldığı eğitimlere katılan gönüllüler, afetlerde operasyona katılabilecek donanıma sahip oluyor.

AKUT Kocaeli Ekip Lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den 61 gönüllü ve 4 eğitmenle "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yılın sonunda yapılan ekip liderleri toplantısında 2020 yılını "Kentsel Arama Kurtarma" yılı ilan ettiklerini anımsatan Eke, "Çünkü ülkemiz büyük fay hattı üzerinde ve sürekli depremler oluyor. AKUT olarak Türkiye genelinde 27 ekip olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl sadece Kocaeli'de değil, 23 ilde 27 ekibimizle eş zamanlı olarak bu eğitimler gerçekleştiriliyor." diye konuştu.