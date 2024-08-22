Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Alanya'da berber ve gurbetçi arasında tıraş parası kavgası çıktı! 50 Euro istediler... "İngilizce bilmiyor" diyerek kendisini savundu

    Alanya'da berber ve gurbetçi arasında tıraş parası kavgası çıktı! 50 Euro istediler... "İngilizce bilmiyor" diyerek kendisini savundu

    22.08.2024 10:16
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Vapurda başını cama yaslayınca protez saçı cama yapıştı! Sosyal medyayı eğlendiren görüntüler... "Ne desem bilemedim"

    Vapurda başını cama yaslayınca protez saçı cama yapıştı! Sosyal medyayı eğlendiren görüntüler... "Ne desem bilemedim"

    Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

    Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

    Klozetin kapağını açınca karşılaştığı manzaraya inanamadı! Onlarca kurbağayı karşısında gördü: "Böyle yaşanır mı?"

    Klozetin kapağını açınca karşılaştığı manzaraya inanamadı! Onlarca kurbağayı karşısında gördü: "Böyle yaşanır mı?"

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 10:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Alanya'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler bir berber ve iki müşteri arasında yaşanan kavgaya ev sahipliği yaptı. Görüntülerde berberin çırağının tıraş ücreti olarak 50 Euro istemesi üzerine müşteriler duruma isyan etti. Berber çırağının İngilizce bilmediğini söyleyerek kendisini savundu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntüler bir berber ve iki müşterisinin tıraş ücreti nedeniyle tartıştığı anları gösterdi. Müşteriler kendilerinden tıraş ücreti olarak 50 Euro (yaklaşık 1.892 TL) istenildiğini söyleyerek duruma isyan etti.

    2

    Müşterilerden birinin Türkçe konuşmaya başlaması üzerine berber, "Kim dedi? Bu mu dedi? Bu İngilizce bilmiyor" diyerek kendisini savundu. Taraflar arasındaki tartışma sonunda tatlıya bağlandı.

    İlginizi Çekebilir

    Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

    Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

     Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"

    Eşofmanını aşağıya indirdi! Limitte kaldı... "Az daha gözükecek"

     Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık

    Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık

     Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

    Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

     Pizzacıya sürprizi viral oldu! Kapıyı üstsüz açınca şoke etti

    Pizzacıya sürprizi viral oldu! Kapıyı üstsüz açınca şoke etti
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Berber tıraş
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Batshuayi'den göndermeli yorum!

    Batshuayi'den göndermeli yorum!

    Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

    Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

    Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi

    Oğluna saldıran motorlu adamlara taşla cevap verdi

    Zor anlar yaşadı! Havalara baktı: 'Elinden geleni yapmış'

    Zor anlar yaşadı! Havalara baktı: 'Elinden geleni yapmış'

    Su dolu varilin içinde sıkıştı! Ölümünü kaydetti

    Su dolu varilin içinde sıkıştı! Ölümünü kaydetti

    Eşini aldatırken fena yakalandı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

    Eşini aldatırken fena yakalandı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.