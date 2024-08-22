Alanya'da berber ve gurbetçi arasında tıraş parası kavgası çıktı! 50 Euro istediler... "İngilizce bilmiyor" diyerek kendisini savundu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntüler bir berber ve iki müşterisinin tıraş ücreti nedeniyle tartıştığı anları gösterdi. Müşteriler kendilerinden tıraş ücreti olarak 50 Euro (yaklaşık 1.892 TL) istenildiğini söyleyerek duruma isyan etti.

Müşterilerden birinin Türkçe konuşmaya başlaması üzerine berber, "Kim dedi? Bu mu dedi? Bu İngilizce bilmiyor" diyerek kendisini savundu. Taraflar arasındaki tartışma sonunda tatlıya bağlandı.