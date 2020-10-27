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Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 08:00 | Son Güncelleme

Başka bir kadını hamile bıraktığını öğrenen öfkeli kadın, kocasının cinsel organını bıçakla kesti.

Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti!

İngiltere’de yaşanan olayda, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bebek beklediklerini öğrenen öfkeli kadın, uyurken bıçakla kocasının cinsel organını kesti. Bağrışmalara uyanan komşuların polis çağırmasıyla ortaya çıkan olay sonucu cinsel organı kesilen adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kocasının cinsel organını bıçakla kesen öfkeli kadın, kendini şu sözlerle savundu:

"İncil, kişiyi günah işlemeye sevk edebilecek her şeyi kesmemiz gerektiğini söylüyor."

Komşuların anlattıklarına göre, sakin bir evliliği olan çift orada tanınan isimlerden. Şimdiye kadar herhangi bir sorunları olmadığını söyleyen komşular, adamın son zamanlarda eve daha az geldiğini söylediler. Başka bir kadından çocuk beklediği için karısının saldırısına uğrayan adamın tedavisi sürüyor.

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