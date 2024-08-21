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    4. Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

    Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

    21.08.2024 10:48
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.08.2024 10:48
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde son model arabasını süren bir kişinin aldatmaya bakış açısı tepkilere neden oldu. “Sadık erkek yoktur” düşüncesini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının sözleri yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan kullanıcı aldatmaya bakış açısıyla eleştiri oklarının hedefine yerleşti. Kahkahalarla bir kız arkadaşıyla konuşmasını anlatan kullanıcı, "Kızla konuşuyoruz 'benim erkek arkadaşım bana çok sadık. Sizin gibi değil' diyor. Senin erkek arkadaşının sınavıyla benim sınavım bir mi? Çocuk zaten kendini zorlasa bile anca Fatma'yla görüşebiliyor. Adamın hayatındaki sınav çizgisiyle benim hayatımdaki sınav çizgisini bir hayal etsene. Erkek arkadaşı sadıkmış. Erkek arkadaşının senden başka şansı yok. Olay tamamen bundan ibaret. Bunu anlaman lazım" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cidden haklı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu manipülasyonlara gelmeyin kızlar" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Değer denen bir şey yok" yorumunda bulundu.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma aldatmak ihanet
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