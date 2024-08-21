Aldatmaya bakış açısı sosyal medyada tartışma yarattı! Kahkahalarla anlattı: "Senden başka şansı yok ki..."

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan kullanıcı aldatmaya bakış açısıyla eleştiri oklarının hedefine yerleşti. Kahkahalarla bir kız arkadaşıyla konuşmasını anlatan kullanıcı, "Kızla konuşuyoruz 'benim erkek arkadaşım bana çok sadık. Sizin gibi değil' diyor. Senin erkek arkadaşının sınavıyla benim sınavım bir mi? Çocuk zaten kendini zorlasa bile anca Fatma'yla görüşebiliyor. Adamın hayatındaki sınav çizgisiyle benim hayatımdaki sınav çizgisini bir hayal etsene. Erkek arkadaşı sadıkmış. Erkek arkadaşının senden başka şansı yok. Olay tamamen bundan ibaret. Bunu anlaman lazım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Cidden haklı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu manipülasyonlara gelmeyin kızlar" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Değer denen bir şey yok" yorumunda bulundu.