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Alev Alev 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çiçek'i şaşırtan itiraf! "İskender sana aşık oldu"

23.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Cemre'nin mücadelesinden vazgeçtiğini söyleyerek şaşırttığı tanıtımda Çelebi'den isteği kafalarda soru işareti bırakıyor. Ömer ile Rüya ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşarken, Arzu'nun "İskender sana aşık oldu!" sözleri karşısında Çiçek'in ne diyeceği merakla bekleniyor. İşte Alev Alev 20. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 20. yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Alev Alev (1)

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

Alev Alev (3)

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler.

Alev Alev (4)

Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Alev Alev (7)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
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