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  4. Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık itiraz etti

Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık itiraz etti

04.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da intihar eden 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti.

Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık itiraz etti

Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

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SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Iğdır
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