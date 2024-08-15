Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de ünlü rapçi ile yakalandı! Aşk iddiası

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Kalaycıoğlu gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme'de birlikte görüntülenmişti.

İkilinin fotoğrafının gündem olmasının ardından Aleyna Kalaycıoğlu açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuşan Kalaycıoğlu, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beach'te birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız" demişti.

AŞK YORUMU YAPILMADI

Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de rapçi Canbay ile waffle yemeğe gittiği anda görüntülendi.

Magazinburada'nın iddiasına göre Canbay ile aşk yaşayan Survivor Aleyna bu konuda bir yorumda bulunmadı.

Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Aleyna enerji depolamak için tatlı yemeğe Bebek'e geldiğini de söyledi.