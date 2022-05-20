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Ali Babacan'dan dikkat çeken sözler: Bu konuda mütevazı olmayacağım

20.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı henüz netlik kazanmamışken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 6'lı masadan ortak bir isim üzerinde fikir birliği olup olmayacağı merak edilirken, Babacan yaptığı açıklamada, ortak aday olmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söyledi. Babacan ayrıca, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada, şu anki krizi kendilerinden başka çözecek kimsenin olmadığını belirterek, "Bu konuda mütevazı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan dikkat çeken sözler: Bu konuda mütevazı olmayacağım

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar sürerken, "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu da her geçen gün daha da merak uyandırmaya devam ediyor. Gerek anketlerde, gerekse yapılan açıklamalarda birçok isim geçerken, konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

Muhalefetin oluşturduğu altılı masadan ortak bir aday çıkıp çıkmayacağını da bilinmezken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Babacan, ortak aday çıkmaması durumunda kendisinin aday olacağını açıkladı. Babacan yaptığı açıklamada, "Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi'nin adayı Ali Babacan'dır." şeklinde konuştu.

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"MÜTEVAZI OLMAYACAĞIM"

Öte yandan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, katıldığı TV programını paylaşan Babacan'dan bir de not geldi.

Şu anda krizi sadece kendilerinin çözebileceğini ifade eden Babacan, şu notu düştü:

"Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler."


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Ali Babacan

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