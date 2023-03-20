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Ali Babacan'dan Togg açıklamaları: Yerli otomobil denmesine ben çok taraftar değilim

20.03.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil Togg, geçtiğimiz hafta ön siparişe açıldı. Togg'un T10X modeline çok sayıda ön sipariş gelirken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Babacan, "Yerli parçası yada katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememeniz lazım ama yerli marka tespiti doğrudur. İşinde uzmanlaşmış ve başarı ortaya koymuş özel sektör firmalar, yöneticiler, çok iyi bir CEO var. Böyle olunca da başarı ortaya çıktı" dedi.

Ali Babacan'dan Togg açıklamaları: Yerli otomobil denmesine ben çok taraftar değilim

Millet İttifakı ortaklarından Deva Partisi'nin lideri Ali Babacan, KRT TV'de Selen Yalaz'ın sunduğu Bir Başka Açı programında gündemle ilgili soruları yanıtladı. Babacan bir soru üzerine geçtiğimiz günlerde ön siparişi açılan yerli ve akıllı otomobili Togg'la ilgilli açıklamalar yaptı.

"YERLİ PARÇASI YA DA KATMA DEĞER ORANI SINIRLI OLAN..."

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Yerli markaya yerli otomobil denmesine çok taraftar değilim. Çünkü doğru ifade etmiyor. Dizaynını bile yurt dışına yaptırdığınız
pek çok parçasını dışarıdan ithal ettiniz. Baktığınızda yerli parçası yada katma değer oranı sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememeniz lazım ama yerli marka tespiti doğrudur. Markayı siz kontrol ederseniz siz yönetirseniz markanın sahibi olur ve zaman içerisinde değer katarsanız."

babacan

"ÇOK İYİ BİR YÖNETİCİLERİ VAR, BAŞARI ORTAYA ÇIKTI"

"Unutmayalım ki bu proje ancak özel sektörden konusunda uzman şirketlerin el ele vermesiyle gerçekleşmiş bir proje. Devletin kolları sıvayıp da kendi yaptığı bir proje değil. Özel sektördeki paydaşlarına baktığımızda çoğu kendi işinde uzmanlaşmış ve başarı ortaya koymuş firmalar. İyi bir CEO buldular, yönetici de çok iyi bir yönetici. Dolayısıyla böyle olduğunda başarı ortaya çıktı. İşi ehline teslim ettiğinizde başarı ortaya çıkıyor. Bu dönemdeki az sayıda başarılı projelerden biri oldu Togg. Burada sürdürülebilirlik önemli. Bu makul fiyatla, makul diyorum çünkü elektrikli otomobiller arasından en düşük fiyatlardan birisi. Yedek parça üretimi tedariği çok önemli. "

Togg'dan yeni görüntüler geldi! Togg'dan yeni görüntüler geldi!

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