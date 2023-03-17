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  4. Togg'dan yeni görüntüler geldi! 24 saatte 22 binden fazla sipariş alındı: Ay sonunda teslimat başlıyor

Togg'dan yeni görüntüler geldi! 24 saatte 22 binden fazla sipariş alındı: Ay sonunda teslimat başlıyor

17.03.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yerli otomobili almak isteyenler 16 Mart itibarıyla ön siparişlerini verdi. 24 saat dolmadan 22 binden fazla sipariş alındı. Yeni görüntülerin paylaşıldığı Togg'la ilgili ay sonunda teslimatların başlayacağı bildirildi.

Togg'dan yeni görüntüler geldi! 24 saatte 22 binden fazla sipariş alındı: Ay sonunda teslimat başlıyor

Türkiye’nin yerli ve akıllı otomobili Togg’un sipariş süreci hızlı başladı. Türk halkı yerli ve milli otomobil otomobil sahibi olmak için adeta seferber oldu. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alınırken, sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntüleri paylaşıldı.

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"AY SONUNDAN İTİBAREN TESLİMATLARA BAŞLIYORUZ"

Togg’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

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60 BİN LİRA YATIRILMASI GEREKİYOR

Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.

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24 SAATTE 22 BİN VAŞVURU

24 saat dolduktan sonra verilen Togg sipariş sayısı belli oldu. Togg’un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denildi.

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