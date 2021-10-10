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Ali Babacan Türkiye'deki fiyat artışının nedenini açıkladı

10.10.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye’de bu fiyat artışının sebebinin köküne indiğinizde, döviz kuru vardır. Siz ülkenin ekonomisini yönetemezseniz, hem kur hem faiz artarsa işte çarşı ve pazarın fiyatı artar." dedi.

Ali Babacan Türkiye'deki fiyat artışının nedenini açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, demokrasi hasretini bu meydanda gidermeye başladıklarını, Türkiye’nin tümünün demokrasiyle yeniden buluşacağını söyledi.

"10-15 YERDEN MAAŞ ALANLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK"

İktidarın, ülkeyi karanlık bir tünelin içine soktuğunu savunan Babacan, "Bu tünelde hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı var. Koskoca ülke bu kötü yönetimin elinde can çekişiyor. Ülkemiz, varlık içinde yokluk çekiyor. Pandemi sonrasında, bütün dünyada ekonominin çok hızlı şekilde canlandığı bir dönemdeyiz. Merkez Bankalarının trilyonlarca dolar, trilyonlarca avro para basıp dünyaya saçtığı dönemdeyiz. Tam bir varlık içinde yokluk çekiyor benim ülkem. Asgari ücret açlık sınırının dahi altındayken, kamu kaynaklarından nemalananların 10-15 yerden maaş alanların keyfine diyecek yok." diye konuştu.

"HERKES 'YETER ARTIK' DİYOR"

Vatandaşın “hayat pahalılığı var”, “fiyatlar el yakıyor” dediğini aktaran Ali Babacan, “Son bir yılda binlerce vatandaşımızla sohbet ettim. Herkes ‘yeter artık’ diyor. Şimdi sıra İstanbul’da. İnşallah İstanbul bu işi çözecek. İstanbul tüm Türkiye’nin özeti. Bütün saha çalışmamızı inşallah İstanbul ile taçlandıracağız. Partimizin de Türkiye’nin de nihai başarısını belirleyecek şehir İstanbul’dur. En büyük ilçesi olan Esenyurt da İstanbul başarısının belirleyicisi olacak.” dedi.

FİYAT ARTIŞININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Fiyat artışlarına değenin Babacan, "Makarnaya yüzde 88, süte yüzde 99, doğalgaza yüzde 89, elektriğe yüzde 99 zam yapıldı. Elektriğe, doğalgaza zam yapan kim? Hükümet değil mi? Kendi belirlediği fiyatlara yüzde 80-90 zam yapıyor. Hatta tarımda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 168 arttı. Türkiye’de bu fiyat artışının sebebinin köküne indiğinizde, döviz kuru vardır. Siz ülkenin ekonomisini yönetemezseniz, hem kur hem faiz artarsa işte çarşı ve pazarın fiyatı artar." dedi.

SOSYAL YARDIM VE SOSYAL DESTEKLER BİR VATANDAŞLIK HAKKI

Ali Babacan, iktidara geldiklerinde ekonomiyi güçlendireceklerini, devletin kaynaklarını bollaştıracaklarını, ihtiyacı olan vatandaşlara da fersah fersah destek vereceklerini ve yardım yapacaklarını dile getirerek, sosyal yardım ve sosyal desteklerin bir vatandaşlık hakkı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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döviz Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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